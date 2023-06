redacao@odia.com.br (IG) Valdemar Costa Neto





Valdemar Costa Neto , presidente Nacional do PL, admitiu ser favorável a cassação de Deltan Dallagnol e a sanções contra o senador Sergio Moro na Justiça Eleitoral. Durante participação na inauguração do diretório de São José do Rio Preto, nesta segunda-feira (5), que o ex-juiz e ex-procurador da Lava Jato passaram dos limites.

"O que está acontecendo hoje com o pessoal do Paraná? Eles tinham motivo para atacar o Lula? Sem problemas... A Justiça, eles têm que fazer a parte deles. Só que eles ultrapassaram os limites da lei. Vão pagar caro”, afirmou o cacique político ao lado do senador Marcos Pontes.

Valdemar Costa Neto confessou que é favorável a cassação de Dallagnol e deixou claro que o PL seguirá processando Moro para que o senador também perca o mandato.

“Fico numa posição difícil porque o Dallagnol e o Sergio Moro têm o apoio do bolsonaristas. O suplente do Dallagnol é do PL (...) Não tenho nada contra o Moro, mas tenho que cumprir minha obrigação como presidente. Por quê? Porque o segundo colocado do Paraná é do PL, que era um candidato nosso e perdeu a eleição na casca”, comentou.

Confira o vídeo abaixo:

O Valdemar da Costa Neto falando que @SF_Moro e @deltanmd ultrapassaram os limites da lei. pic.twitter.com/b5d8qADXMC — Alex Duarte (@asbduarte) June 5, 2023





O problema de Moro

Valdemar explicou na entrevista que Moro iniciou sua pré-campanha à Presidência da República e gastou recursos antes de ocorrer às convenções partidárias. Em abril de 2022, ele desistiu de disputar a corrida eleitoral e se colocou à disposição para concorrer a deputado federal ou senador.

Depois de muita conversa, aceitou concorrer pelo União Brasil a senador por São Paulo. Porém, a Justiça o impediu de disputar pelo estado paulista e ele precisou entrar na eleição pelo Paraná. O ex-juiz venceu Paulo Martins (PL), que contou com o apoio de Valdemar, Bolsonaro e governador Ratinho Jr.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.