Presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira (PP-AL)

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), indicou R$ 32,9 milhões do orçamento secreto para a compra dos 330 kits de robótica superfaturados para os alunos da prefeitura de Canapi (AL) em 2021, alvo de operação da Polícia Federal. O destino do dinheiro consta em ofício enviado por Lira ao Supremo Tribunal Federal (STF) no ano passado.

Segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo , Lira indicou para nove dos 43 municípios de Alagoas que receberam os equipamentos de robótica. Conforme os dados, uma empresa forneceu os kits a instituições de ensino que não tinham infraestrutura básica, como água encanada ou computadores.

Os itens foram comprados por R$ 14 mil — quantia muito superior ao valor de mercado. De acordo com as investigações da PF, a empresa teria sido uma intermediária.

O pai do vereador de Maceió João Catunda, Edmundo Catunda — que é aliado de Lira — está entre os sócios da companhia.

Na ação, a Polícia Federal apura se houve lavagem de dinheiro nos contratos e fraude. Lira, no entanto, não é alvo da investigação e tem negado ter qualquer ligação com o caso.

Ex-assessor de Lira

Na última semana, Luciano Cavalcante, ex-assessor de Lira, foi alvo de mandado de busca e apreensão.

Na casa do aliado de Lira, a PF apreendeu um cofre com diversos maços de dinheiro. A ação deflagrada pelos agentes investiga um grupo suspeito de fraude em licitações e lavagem de dinheiro em Alagoas por meio da compra de equipamentos de robótica.

Principal alvo da operação, Cavalcante é funcionário da Câmara dos Deputados e foi nomeado para a liderança do PP durante a gestão de Arthur Lira na Casa. Imagens divulgadas pela PF mostram uma apreensão de um cofre cheio de dinheiro na casa de Luciano. Segundo os agentes, a fraude Alagoas pode ter gerado um prejuízo de até R$ 8 milhões.

