José Cruz/Agência Brasil Lula e Lira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) se reuniram na manhã desta segunda-feira (5) no Palácio da Alvorada. O encontro durou uma hora. O deputado chegou na residência do chefe do Executivo às 8h20 e deixou o local às 9h20.

A reunião, que não estava na agenda oficial de Lula e Lira até as 9h30, acontece após a aprovação da medida provisória que reestrutura os ministérios do governo na Câmara dos Deputados . Na semana passada, 337 deputados foram favoráveis a proposta e outros 125 foram contrários.

O texto foi aprovado após Lula se envolver pessoalmente nas negociações, após ter articulação política criticada por deputados. Ele falou com os líderes dos partidos e Lira. Na conversa com o presidente da Câmara, o deputado expôs a dificuldade de articulação no terceiro mandato do petista, e teceu críticas ao fato do governo ainda não ter constituído uma base aliada.

Segundo o chefe da Casa, Arthur Lira, houve uma “insatisfação generalizada” dos deputados.

“Não há achaque, não há pedidos, não há novas ações, o que há é uma insatisfação generalizada dos deputados e, talvez, dos senadores com a falta de articulação do governo, e não de um ou outro ministro”, disse Lira em entrevista à imprensa.

Na semana passada, o chefe do Executivo também se reuniu com os ministros da Casa Civil, Rui Costa; das Relações Institucionais, Alexandre Padilha; e o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), para discutir estratégias sobre a MP.

Após a aprovação da MP, Lira afirmou que o governo "terá que andar com suas pernas" a partir de agora.

"Importante que se diga, deixe claro, que daqui pra frente, governo vai ter que andar com suas pernas. Não haverá nenhum tipo de sacrifício", afirmou o presidente da Câmara ao deixar o Congresso.

Segundo o presidente da Câmara, a construção do placar teve "muita conversa, parcimônia e tranquilidade dos líderes".

