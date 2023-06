Reprodução Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que já esperava a aprovação da medida provisória que reestrutura os ministérios do governo na Câmara dos Deputados . Segundo o petista, a MP 1154/2023, que teve 337 votos favoráveis e 125 contrários, era "razoável".

"Eu esperava aquilo porque era razoável que a Câmara votasse do jeito como votou", afirmou o presidente nesta quinta-feira (1º).

A aprovação aconteceu na noite de ontem (31). A MP prevê a criação de 31 ministérios e sete órgãos com status de pasta ministerial. O texto, cuja validade termina às 23h59 desta quinta, já está sendo analisado pelo Senado .

As medidas provisórias entram em vigor assim que publicadas, por isso os ministérios criados por Lula estão atuando nas respectivas áreas. No entanto, se a MP não for aprovada pelo Congresso em 120 dias, ela é encerrada.

O texto foi aprovado após Lula se envolver pessoalmente nas negociações, falando com os líderes dos partidos e Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. O parlamentar expôs ao chefe do Executivo a dificuldade de articulação no terceiro mandato do petista, e teceu críticas ao fato do governo ainda não ter constituído uma base aliada.

Ainda, afim de promover a aprovação da MP, o Planalto empenhou R$ 1,7 bilhão em emendas parlamentares na terça-feira (30).

