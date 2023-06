José Cruz/ Agência Brasil Alexandre Padilha, ministro de Relações Institucionais





Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais , teceu comentários nesta sexta-feira (2) a respeito das dificuldades de articulação no Congresso do governo de Luiz Inácio Lula da SIlva (PT).

O ministro foi questionado sobre o tema na saída de um evento realizado em São Bernardo do Campo (SP), que contou também com a participação do Chefe do Executivo. Ele afirmou que sempre tenta manter contato com os presidentes da Câmara e do Senado, além de manter relações com a base e a oposição.

"Aqui não tem marinheiro de primeira viagem, né? Mar tranquilo não faz bom marinheiro. Acho que nós sempre ouvimos todos os presidentes das Casas, os parlamentares com muita humildade. O governo precisa sempre procurar ouvir os líderes da base e da oposição", afirmou.





Padilha também ressaltou que o governo do petista desligou uma "máquina de geração de conflitos" que estava instalada no terceiro Andar do Palácio do Planalto. Ele evitou comentar a declaração de Lira de que há uma "insatisfa~çao generalizada" de deputados com a articulação governista.

"Esse é um governo que não cria conflitos, que não cria guerra desnecessária como era feito no governo anterior e vai manter a correlação de respeito com o Congresso nacional. O fundamental é que os projetos prioritários do governo são projetos que dialogam com partidos de oposição", pontuou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.