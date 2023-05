Divulgação Arthur Lira criticou falta de articulação do Planalto e mandou indiretas aos ministros

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL), criticou a desorganização do Palácio do Planalto e isentou a Câmara dos Deputados da possibilidade de reprovação da medida provisória que reestrutura os ministérios. Lira ainda não garantiu a votação nesta quarta-feira (31).

O presidente da Câmara disse que irá se reunir com os líderes para sentir a opinião deles sobre a proposta. A proposta precisa ser votada ainda nesta quarta para evitar que ela caduque.

“Não é por culpa do Congresso. Se hoje o resultado não for de aprovação ou de votação da medida provisória, não deverá a Câmara ser responsável pela falta de organização política do governo”, afirmou.

“Se tivesse nós já tínhamos votado ontem. Se não tivermos os votos, acho que não votaremos”, concluiu Lira.

Arthur Lira disse ter alertado Lula sobre a falta de articulação do governo e mandou indiretas para os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Rui Costa (Casa Civil).

“Eu venho alertando o governo sobre a falta de ação, da falta de consideração e atenção. Vamos conversar com os líderes para saber se vamos dar mais um crédito ao governo”.

“O presidente Lula é presidente do país e ele tem ministros específicos para isso. A articulação vocês sabem quem são”, declarou.

Em coletiva de imprensa, o presidente da Câmara aproveitou para defender o deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL), relator da matéria. Lira afirmou que o governo atacou o parlamentar, mesmo participando das negociações.

“[Ele] foi criticado e não defendido pelo governo que ajudou a fazer. O relatório foi aprovado por ampla margem, com apoio do governo, e quando o relatório saiu o deputado Isnaldo apanhou quatro dias seguidos sem uma única defesa daqueles que participaram com ele no acordo”, disse.