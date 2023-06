Marcelo Camargo/Agência Brasil - 22.12.2022 Lula tem confiança em Padilha e tenta segurar pressão sobre ministro

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, entrou em definitivo na mira do Congresso Nacional. A possibilidade de reprovação da medida provisória que reestrutura os ministérios do Palácio do Planalto acendeu o alerta nos corredores e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já se movimenta para trocar sua articulação política.

Deputados e senadores fizeram reclamações públicas contra Padilha, criticaram as ações do governo petista e rechaçaram o descumprimento na liberação de emendas parlamentares prometidas no começo do ano. O último a fazer críticas públicas foi o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL).

“Eu venho alertando o governo sobre a falta de ação, da falta de consideração e atenção. Vamos conversar com os líderes para saber se vamos dar mais um crédito ao governo. O presidente Lula é presidente do país e ele tem ministros específicos para isso. A articulação vocês sabem quem são”, afirmou Lira.

Fontes próximas à Lula ouvidas pela coluna afirmaram que Alexandre Padilha não deve resistir a pressão. O chefe do Planalto precisou tomar frente as ações na tarde de quarta-feira (31) para conseguir a aprovação da reestruturação dos ministérios, que não contou com a articulação do ministro de Relações Institucionais.

Os deputados já alertaram que Padilha tem prejudicado o governo e que a crise com o Congresso Nacional poderia ter sido evitada. Eles ainda pedem que alguém de fora do PT assuma a articulação do Palácio do Planalto.

Lula já admitiu para a aliados a necessidade de melhorar a articulação com os congressistas e, embora negue publicamente, já prepara uma reforma ministerial. As mudanças também estão entre os pedidos do Centrão, principalmente de União Brasil, MDB e PSD, que querem maior protagonismo no governo federal.

Progressistas e Republicanos também estão de olho na movimentação do Planalto para embarcarem no governo Lula.

Embora admita a necessidade de mudanças nas pastas, Lula quer segurar Padilha no Palácio do Planalto. Fontes disseram à coluna que há possibilidade de Padilha apenas mudar de ministério e manter seu poder junto ao governo, mas ainda não se sabe qual pasta será o destino do deputado paulista.

A movimentação só mudará se o Centrão mantiver a forte pressão sobre o Planalto. Nesse caso, Padilha será um dos líderes do governo na Câmara dos Deputados.

Trocas na articulação

Como o iG mostrou na quarta-feira (31), Lula conversa com aliados sobre as possibilidades de trocas no Planalto. Ele quer manter a Câmara por perto, mas não quer perder o forte apoio no Senado.

O chefe do Executivo tem solicitado apoio de senadores para melhorar a articulação no Congresso e deve se reunir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para entender a temperatura entre os senadores sobre uma reforma nos ministérios.

Lula, porém, quer alguém de confiança na articulação. Ele não quer que alguém do Centrão comande a pasta, para evitar que o governo fique refém dos partidos.

Em conversas com aliados, o petista disse que fiscalizará as articulações e promete maior envolvimento nas negociações com deputados e senadores.