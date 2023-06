redacao@odia.com.br (IG - Último Segundo) A fala ocorreu durante evento na Universidade Federal do ABC

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), discusou durante um evento nesta sexta-feira (02), na Universidade Federal do ABC (UFABC), na cidade de São Bernardo do Campo (SP). Durante a fala, Lula relatou as dificuldades que tem sofrido perante o Congresso Nacional , especialmente na aprovação de medidas de interesse do governo federal.

"É um esforço governar. Não é só ganhar a eleição… Tem que conversar com quem não gosta da gente, com quem não vota na gente", disse o presidente Lula . A fala se refere aos impasses que o governo tem sofrido pelo Legislativo.

Na Câmara , o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), que é um dos líderes do chamado Centrão, teria estipulado algumas condições que pudessem travar algumas pautas importantes. Dentre elas, estava a aprovação da Medida Provisória (MP) que reorganiza a Esplanada dos Ministérios.

O presidente da Câmara teria exigido que o Ministério da Saúde, Comunicação, Turismo e Integração Nacional tivessem aliados designados para as pastas.

Outro ponto foram as críticas de Lula à política monetária do Banco Central. O presidente disse: "Gasto é a gente pagar 13,75% de juros para o sistema financeiro deste país", se referindo à manutenção da taxa de jurus básicos, que segue no maior número já visto desde 2016. Roberto Campos Neto, presidente do BC, é o principal alvo.

