Advogado formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Cristiano Zanin Martins ganhou notoriedade por ter participado da defesa do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante a Operação Lava Jato .

Aos 47 anos, o piracicabano, hoje, atua em seu escritório, que defende grandes nomes do mercado como a Americanas, por exemplo.



Formado em 1999, Zanin é especialista em direito processual civil e chegou a lecionar na Faculdade Autônoma de Direito (FADISP), em São Paulo.

Advogado da família de Lula desde 2013, o paulista atuou durante as investigações da Lava Jato de forma conjunta com os advogados criminalistas José Roberto Batochio e Luiz Felipe Mallmann de Magalhães na defesa do petista.

O jurista também já escreveu dois livros. O primeiro, intitulado ' O Caso Lula - A Luta pela Afirmação dos Direitos Fundamentais no Brasil' , foi lançado em 2017 em parceria com Valeska Teixeira Zanin Martins e Rafael Valim. Já a segunda obra de Zanin, ' Lawfare: uma Introdução' , foi publicado com as mesmas coautorias em 2019 e, posteriormente, traduzido para o inglês e o espanhol.

Favorito de Lula

O atual presidente da República nunca escondeu o seu favoritismo por Cristiano Zanin para assumir o cargo do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski, que se aposentou em 11 de abril.

Tanto que, na noite de quarta-feira (31), o mandatário selou a indicação do advogado ao Supremo em uma reunião, no Palácio do Planalto.

O nome de Zanin deve ser levado ao Senado para aprovação. Caso for, ele precisará ter o voto de 41 senadores para que esteja apto a integrar a Corte.

