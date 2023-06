Reprodução Rodrigo Pacheco

Nesta quinta-feira (1º), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), confirmou que presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve enviar a indicação do advogado Cristiano Zanin para ocupar a vaga de Ricardo Lewandowski, que se aposentou em 11 de abril, no Supremo Tribunal Federal (STF).

Apesar das especulações e do favoristismo de Lula por Zanin, a indicação ainda não foi anunciada ou confirmada no Diário Oficial da União (DOU) pelo Planalto.

"Avalio positivamente. É alguém que reúne condições para ser ministro do Supremo Tribunal Federal", disse Pacheco.

Rodrigo Pacheco confirmou o encontro com o possível indicado de Lula durante a noite de quarta-feira (31), onde também estavam presentes os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre.

Mesmo que a indicação de Zanin seja confirmada, o nome do advogado ainda será enviado ao Senado e precisa de aprovação na CCJ e no plenário.

