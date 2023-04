Divulgação Cristiano Zanin

Os advogados Cristiano Zanin e Valeska Teixeira Zanin Martins respondem na Justiça de São Paulo acusações de danos morais e condições de trabalho abusivas, em processo movido por três ex-babas dos filhos do casal.

De acordo com a Folha de São Paulo, as duas primeiras ações são de 2017. A última, do mês passado.

No processo, os advogados das profissionais relatam que as trabalhadoras eram ofendidas por Valeska e tratadas de forma humilhante. Inclusive, de acordo com a reportagem, já houve pagamento de indenização nos dois primeiros casos.

Por meio de uma nota oficial, Valeska afirma que "as alegações fabricadas pretendem confundir o zelo de uma mãe com interesses financeiros e que, ao mesmo tempo, procuram desgastar a reputação do meu marido".

Vale lembrar que Cristino Zanin é o favorito para assumir a vaga do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski, após sua aposentadoria que está marcada para o dia 11 de abril.

Responsável pela defesa do presidente Lula na Lava-Jato, Zanin é considerado o nome mais próximo ao Palácio do Planalto.