Reprodução undefined

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve confirmar a indicação de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira (1º). Lula comunicou a informação aos senadores Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidentes do Senado e da Comissão de Constituição e Justiça, respectivamente.

A decisão do presidente será oficializada em uma reunião formal às 17h com Davi Alcolumbre. Após a confirmação da indicação, Zanin passará por sabatina no Senado.

Ele ocupará a cadeira de Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril deste ano. A presidente do Supremo, Rosa Weber, e o ministro da Justiça, Flávio Dino, já foram informados a respeito da indicação.



ZANIN

Cristiano Zanin Martins nasceu em Piracicaba e mudou-se para São Paulo para cursar graduação em Direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A partir de 2013, tornou- se advogado de Lula e ganhou notoriedade pela defesa do presidente da República nos processos relacionados à Operação Lava Jato.

Desde então, mantém forte relação de confiança com Lula, e já era tido como principal substituto de Lewandowski.