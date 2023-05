Divulgação - 17.05.2023 PUC-SP Ipiranga

A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) abriu o prazo para inscrições no Vestibular de Inverno 2023 . No entanto, o candidato deve se alertar na hora do cadastro, já que os prazos e os valores das taxas variam conforme a modalidade escolhida.

Para saber mais, acesse o edital .

Veja quais são as duas modalidades de ingresso no processo seletivo da PUC-SP:

Provas on-line (modalidade 1)

Inscrições: até 7 de junho

Valor da taxa: R$ 180

Provas: 18 de junho, das 9h30 às 11h e das 11h40 às 13h40

Conteúdos abordados no exame: redação e questões objetivas de Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza

Enem (modalidade 2)



Inscrições: até 21 de junho

Valor da taxa: R$ 70

Nesta modalidade a PUC-SP irá aceitar notas do Enem de 2017 a 2022 desde que sejam igual ou superiores a 450 pontos.

Resultado e vagas

Em ambas as modalidades, a previsão é de que o resultado seja liberado aos candidatos no dia 3 de julho. Após isso, os aprovados devem se matricular nos dois dias seguintes. A segunda chamada é divulgada em 11 de julho.

A PUC-SP oferece neste segundo semestre 390 vagas em oito cursos de gradução.

