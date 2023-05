José Cruz/Agência Brasil Lula e Lira conversaram por ligação nesta quarta-feira (31)





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou, nesta quarta-feira (31), com o presiedente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). O contato entre os dois líderes se deu por meio de uma ligação telefônica.

Na conversa, o deputado expôs a dificuldade de articulação no terceiro mandato do petista, e teceu críticas ao fato do governo ainda não ter constituído uma base aliada. Eles devem ter um encontro presencial ainda nesta quarta.

A ligação foi uma iniciativa que partiu do chefe do Executivo Federal, e aconteceu após o governo sofrer um novo revés no Congresso, dado que, na terça-feira (30), foi aprovado o marco temporal para demarcação de terras indígenas.

Ao mesmo tempo, o contato acontece antes da votação da Medida Provisória que pode reorganizar a estrutura dos ministérios , o que significaria mais uma derrota para o petista.

A conversa entre Lula e Lira ocorreu depois que o presidente da República se reuniu com os ministros Rui Costa, da Casa Civil, Alexandre Padilha, das Relações Institucionais , e com o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães (PT-CE).

