Lula pode ficar sem 17 ministérios

A Câmara dos Deputados irá votar a medida provisória que reestrutura os ministérios do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira (31) a partir das 11h. A MP 1154/23 foi editada pelo mandatário em janeiro para a criação de novas pastas.

As medidas provisórias entram em vigor assim que publicadas, por isso os ministérios criados por Lula estão atuando nas respectivas áreas, no entanto, se a MP não for aprovada pelo Congresso em 120 dias, ela perde a validade. No caso desta medida, o prazo será encerrado na meia-noite de quinta (1º) para sexta-feira (2).

A MP foi cogitada a ser votada ontem (30) pela Casa, mas foi deixada para esta quarta-feira. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) justificou que havia "adiantado da hora".

"Pelo adiantado da hora e depois de uma longa reunião com todos os líderes da Casa, a votação da MP 1154 fica para amanhã no horário da manhã. O painel vai estar aberto a partir das 9h. Com votação a partir das 11h", disse Lira.

Durante a terça-feira, o União Brasil, de 59 deputados, o PL com 99 deputados, o Republicanos e o PP acordaram que seriam contra a medida provisória.

Se a medida for aprovada, Lula pode perder 17 ministérios e terá que voltar a estrutura do governo anterior, de Jair Bolsonaro (PL), com 23 ministros.

Os ministros que podem ficar sem pasta são:

Ana Moser, ministra do Esporte

André de Paula, ministro da Pesca e Aquicultura

Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial

Carlos Lupi, ministro da Previdência Social

Cida Gonçalves, ministra da Mulher

Esther Dweck, ministra de Gestão

Geraldo Alckmin, ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

Jader Filho, ministro das Cidades

Luiz Marinho, ministro do Trabalho

Márcio França, ministro dos Portos e Aeroportos

Margareth Menezes, ministra da Cultura

Renan Filho, ministro dos Transportes

Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário

Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social

Simone Tebet, ministra do Planejamento

Sônia Guajajara, ministra dos Povos Originários

Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social





Esvaziamento de pastas

Na quarta-feira da semana passada, senadores aprovaram um parecer do relator, deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL), que esvaziava os ministérios do Meio Ambiente, comandado por Marina Silva e dos Povos Indígenas, de Sonia Guajajara.

Elas criticaram a medida e Lula se reuniu com ambas para demostrar apoio do governo.

Segundo os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, o governo irá trabalhar para manter o "conceito original" da MP 1154/23.

