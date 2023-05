MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL O Pontífice ficou de analisar o convite e a possibilidade de uma visita oficial.

O presidente Lula (PT) convidou o Papa Francisco para uma visita ao Brasil. A informação foi divulgada em nota pelo Planalto, na manhã desta quarta-feira (31). O Pontífice ficou de analisar o convite e a possibilidade de uma visita oficial.



Na conversa que tiveram por telefone nesta manhã (31), Lula agradeceu a atuação da Igreja Católica no Brasil pela preservação da Amazônia , contra os ataques à floresta, e as menções e solidariedade do Papa com o Brasil nos últimos anos. O presidente também falou do esforço de retomar o combate à pobreza e à fome no país .



Lula ainda relatou ao Papa Francisco suas conversas com outras lideranças em busca da paz na Ucrânia, e lamentou a escalada do conflito na região. “O papa aconselhou Lula que ele, pela autoridade conquistada ao longo de uma vida marcada pela coerência, tem autoridade para liderar", diz nota do governo.



Segundo informações do Planalto, as duas autoridades devem ter uma audiência no Vaticano por volta de junho e julho deste ano .