Reprodução Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou uma reunião de emergência para tentar aprovar a medida provisória que reestrutura os ministérios nesta quarta-feira (31). As informações são do colunista Gerson Camarotti .

Após ter percebido um risco concreto de sofrer uma possível derrota na Câmara na terça-feira (30), o petista não pretende pagar pra ver e tenta montar uma verdadeira "operação de guerra" para reverter o resultado, já que a validade do texto acaba nesta quinta-feira (1º).

Leia também Câmara adia e votação dos ministérios de Lula será nesta quarta-feira

De acordo com articuladores políticos, Lula deve entrar na negociação para tentar garantir os acordos que já foram firmados, que envolvem liberação de emendas e cargos.

Com a situação, o petista convocou uma reunião urgente com Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, e o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), ainda nesta manhã.

Na noite desta terça-feira (30), o governo foi colocado contra a parede por vários líderes partidários. Na reunião, os parlamentares demonstraram total insatisfação com a desarticulação política do governo de Lula.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.