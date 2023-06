Reprodução/Google Página inicial do Google no dia 1° de maio





O Google enviou um documento ao Supremo Tribunal Federal (STF) onde informa que gastou R$ 2,1 milhões em anúncios contra o PL das Fake News. A empresa destacou que a campanha foi veiculada entre 27 de abril e 2 de maio.

Apesar de ressaltar que não vê indícios de ilegalidade na divulgação da campanha contra o projeto que prevê a criação da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, a bigtech retirou os anúncios do diante de notificações emitidas por autoridades.

Veículos de jornalismo como a Folha de S.Paulo (R$ 634.023,94), o Correio Brazsiliense (R$ 416.632,32), a CBN (R$ 56.544,38) e a Revista Veja (R$ 54.600,00) receberam para veicular os anúncios da empresa de tecnologia.

Meta/Facebook (R$ 639.286,75 - maior valor recebido do Google), Spotify (R$ 198.234,02) e Google Search (R$ 4.009,85) foram algumas das bigtechs que foram acionadas pelo Google para exibir a campanha contra o projeto de lei.

PL das Fake News

O projeto de lei em questão é de autoria do senador Alessandro Vieira (PSDB-SE). A medida, além de criar a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, também implementa obrigações para serem seguidas pelas redes sociais, aplicativos de mensagens e plataformas de busca na exclusão de contas e conteúdos considerados criminosos.

Outras propostas do PL 2630 são: produção de relatórios de transparência, pagamento de direitos autorais, remuneração a veículos jornalísticos, garantia de segurança a crianças e adolescentes e combate à desinformação no ambiente da internet.

O texto do projeto seria votado no Senado Federal no dia 2 de maio, contudo, a pedido do deputado federal Orlando Silva (PSOL-SP), o projeto foi retirado de pauta por não haver votos suficientes para aprovação. Até o momento, não há uma nova data para a votação do PL.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.