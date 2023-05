Pablo Valadares/Câmara dos Deputados - 11/04/2023 Deputado Orlando Silva (PCdoB - SP)





O deputado federal Orlando Silva , relator do PL das Fake News , pediu nesta terça-feira (2) ao presidente da Câmara , Arthur Lira (PP-AL), a retirada da pauta do projeto. A votação do texto ocorreria hoje, porém, sem votos suficientes para aprovação, o parlamentar optou por solicitar a remoção do documento.

Silva explicou a Lira que o adiamento da discussão do texto no plenário é uma oportunidade para seus colegas terem maior tempo de análise e, consequentemente, pedir mudanças.

"Especulamos alguns caminhos alternativos para que a lei tenha algum mecanismo de fiscalização que possa se cumprir a lei", comentou Silva. "Nós não tivemos tempo útil para analisar todas essas sugestões”.

Arthur Lira, que havia cogitado retirar a pauta, explicou que seguiu a sugestão dada por líderes de partidos. “Colocar ou não colocar [projeto] é prerrogativa do presidente da Casa. Eu estou sendo justo com o país, não com radicalismos", pontuou.

A matéria altera regulamentações para a publicação e compartilhamento de informações nas redes sociais. O texto obriga as empresas a aumentarem as fiscalizações e pode responsabilizá-las judicialmente por postagens falsas.

A proposta ainda determina que as big techs paguem pelo conteúdo jornalístico oferecido por empresas abertas a mais de dois anos e que contam com apurações. Elas ainda deverão criar campanhas para evitar notícias falsas na internet.

A votação da matéria estava prevista para esta terça-feira, mas com a pressão de big techs, parlamentares recuaram e passaram a desaprovar o texto, o que representaria uma derrota para o presidente da Câmara, Arthur Lira.



Lira pretende colocar o texto no plenário até a próxima terça-feira (9), só que tudo dependerá das negociações no Congresso.





