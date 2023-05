Geraldo Magela/Agência Senado Senador Renan Calheiros (MDB-AL)





O senador Renan Calheiros (MDB-AL) criticou Arthur Lira (PP-AL) nesta quarta-feira (31) ao afirmar que o presidente da Câmara dos Deputados vem dificultando a articulação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso.

A declaração do parlamentar foi dada após ele ser questionado sobre a atuação de Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, na conexão entre o Palácio do Planalto e o Congresso.

"O governo está tendo dificuldade porque o presidente da Câmara tem impedido que o governo construa maioria, somente isso. Ele só possibilita votação do que vai efetivamente derrotar o governo", destacou.





O emedebista complementou afirmando que o deputado quer atuar como um "guardião do mercado". As novas falas de Calheiros foram feitas menos de uma semana após ele chamar Lira de "caloteiro".

Em postagem feita em seu perfil no Twitter, o senador compartilhou declarações de um empresário ruralista, identificado Ricardo Barreto Dantas, que acusa Lira de não cumprir um acordo milionário.

“Triste exemplo: Lira é caloteiro, costuma não pagar o que deve. Pior, desvia dinheiro público e bate em mulher – deu uma surra de 2h em Jullyene, a ex-esposa e mãe de seus filhos. Confesso que aprovei a Lei Maria da Penha pensando em punir meliantes como ele”, publicou Renan.

