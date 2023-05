Reprodução/montagem iG - 11/10/2022 Arthur Lira (PP) e Renan Calheiros (MDB)





O senador Renan Calheiros (MDB-AL) afirmou na segunda-feira (29) que Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, é agressor de mulher, fazendo referência a um episódio envolvendo a ex-esposa do chefe da Casa de Leis. O emedebista também acusou seu rival político de ser “caloteiro” e não ser um bom exemplo para a sociedade.

Em postagem feita em seu perfil no Twitter, Calheiros compartilhou declarações de um empresário ruralista, identificado Ricardo Barreto Dantas, que acusa Lira de não cumprir um acordo milionário.

“Triste exemplo: Lira é caloteiro, costuma não pagar o que deve. Pior, desvia dinheiro público e bate em mulher – deu uma surra de 2h em Jullyene, a ex-esposa e mãe de seus filhos. Confesso que aprovei a Lei Maria da Penha pensando em punir meliantes como ele”, publicou Renan.

A assessoria de comunicação de Lira divulgou uma nota para imprensa negando as acusações. “Não houve a operação comercial relatada pelo senhor Ricardo Barreto Dantas, como ficou estabelecido numa decisão judicial em que o juiz do caso acentua a não existência do suposto negócio jurídico, bem como a fraude cometida no preenchimento da data do cheque – além de determinar sua prescrição. Informamos ainda, que não houve recurso da sentença judicial, tendo a mesma transitado em julgado”.

Já sobre a acusação de agressão, Lira foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015. Porém, em 2021, Jullyene relatou que foi ameaçada para mudar o depoimento. Só que o caso não prosseguiu.

Lira criticou Calheiros

O presidente da Câmara se manifestou sobre o episódio para o Portal Metrópoles. Lira criticou Calheiros e prometeu entrar na Justiça contra o senador.

“Já falei que o problema do senador Renan é psiquiátrico. Para ele será mais um processo na Justiça, e mais uma condenação”, comentou.

Lira e Renan são velhos inimigos no Alagoas. Em 2022, eles apoiaram candidatos diferentes. O presidente da Câmara esteve ao lado de Rodrigo Cunha (PP) e Calheiros fez campanha para Paulo Dantas (MDB), que se saiu vitorioso.





