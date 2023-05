Valter Campanato/Agência Brasil Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública





O senador Izalci Lucas (PSDB-DF) apresentou na CPMI dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro , nesta segunda-feira (29), um requerimento de quebra de sigilo telefônico de Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública.

O pedido feito pelo parlamentar é para que a comissão composta por deputados e senadores tenha acesso a registros de ligações feitas e recebidas pelo ministro entre 1º de novembro de 2022 e 30 de abril de 2023.

Além disso, também é alvo da solicitação a duração e com quem Dino conversou nas ligações em questão. Izalci pediu ainda que a pasta da Justiça envie uma cópia de todas as mensagens enviadas pelo ministro pelo seu e-mail oficial do Ministério.





Bigtechs como Google, WhatsApp, Facebook e Apple também foram alvos do pedido do parlamentar do PSDB. Ele solicitou que as empresas compartilhem dados cadastrais, localização, conteúdos armazenados na nuvem e backups de conversas de Flávio Dino.

O ministro de Lula já recebeu um convite e sete pedidos de convocação para prestação de depoimentos por parte de parlamentares desde a instalação da CPMI do 8 de janeiro, na última quinta-feira (25).

