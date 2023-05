Lula Marques/ Agência Brasil - 18.05.2023 Jair Bolsonaro fala sobre CMPI do 8 de janeiro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro é o "movimento mais importante no momento" para a oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



A afirmação foi feita durante encontro com presidentes estaduais e regionais do Partido Liberal na quinta-feira (25), em Brasília.

"Estava assistindo agora à instalação da CPMI. Apesar da minha experiência de 28 anos de parlamento, a gente sempre aprende alguma coisa a mais. Essa CPMI é muito importante para nós. Mais que qualquer movimento que porventura alguém queira fazer. Eu até peço: não faça. O movimento mais importante nosso no momento é a CPMI. Estou vendo algumas pessoas perdidas, querendo marcar amanhã com o povo na rua… Peço: não faça", disse Bolsonaro. Vídeo da fala do ex-presidente foi divulgado nesta sexta-feira (26).

Depois da fala de Bolsonaro, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) desconvidou seguidores nas redes sociais a comparecerem em um ato do Movimento Brasil Livre (MBL) em defesa do deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR).



A CPMI do 8 de janeiro, instaurada na quinta-feira, investiga os atos golpistas realizados na ocasião. A comissão é vista por bolsonaristas e por governistas como oportunidade de projeção política.

