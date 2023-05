Discurso contra a escolha de Eliziane para a relatoria da CPMI

O senador Marcos do Val (Podemos) criticou a relatoria de Eliziane Gama. Segundo o senador, ela é "parcial" por ter amizade com o ministro da Justiça, Flávio Dino. O também senador Omar Aziz (PSD-AM) rebateu do Val falando sobre o plano de golpe que foi denunciado pelo próprio membro do Podemos em fevereiro deste ano.