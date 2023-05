Reprodução Marina Silva elogiou o presidente Lula





A ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática , Marina Silva (Rede-SP), afirmou nesta sexta-feira (26) que não deixará o governo Lula (PT). Em entrevista à CNN Brasil, ela contou que se reuniu com o presidente da República mais cedo e garantiu que o Palácio do Planalto irá dialogar com o Congresso para que sua pasta não seja esvaziada.

Ao ser perguntada se iria para um embate contra os parlamentares, Marina negou qualquer intenção de briga. “Não estou pronta para guerra, porque estamos numa democracia. Em uma democracia, a gente dialoga. Eu to preparada para o diálogo, para o convencimento, e obviamente, a questão ambiental é estratégica, está no coração do governo”.

Nesta semana, a Câmara aprovou a reestruturação dos ministérios do governo Lula. Tal medida esvaziou as áreas de Meio Ambiente e Povos Originários, o que irritou as ministras Marina Silva e Sônia Guajajara (PSOL-SP), tanto que as duas chegaram a dizer que poderiam entrar na justiça para derrubar a decisão dos deputados.

Porém, nesta sexta, Lula se reuniu com elas e ficou definido que o Planalto usará mecanismos políticos para barrar a aprovação da Câmara. Uma das estratégias é fazer com que o Senado faça correções na reestruturação.

Com o apoio do presidente da República, Marina descartou qualquer possibilidade de sair do governo,f rustrando o desejo dos seus adversários. Nas últimas semanas, a ministra enfrentou atritos com políticos e empresários por barrar projetos que podem prejudicar o meio ambiente.

“Me sinto muito honrada de ter sido, pela terceira vez, convidada para cuidar do Meio Ambiente, principalmente neste momento histórico da humanidade e, particularmente do nosso país. Nós somos um governo de frente ampla e isso faz com que a gente tenha nossas contradições. Porém, a agenda ambiental não é de um setor e nem de um partido, mas de toda sociedade”, comentou.

“Por isso o presidente Lula disse que a questão ambiental está no coração do governo. Ele falou isso na campanha, no discurso de posse, no Congresso e nos fóruns internacionais. A melhor forma de ajudar o governo é estando dentro do governo para viabilizar as políticas de combate ao desmatamento, de sustentabilidade”, completou.

Marina Silva comemora a COP30 no Brasil

Em janeiro, Lula viajou para o Egito e participou do COP27. O presidente anunciou a candidatura de Belém para sediar a COP30. Nesta sexta, a cidade foi confirmada como realizadora do evento em 2025.

“A COP30 é uma vitória do presidente Lula, porque ele apresentou a candidatura do Brasil na COP27, no Egito, e acabamos de ter essa importante notícia que seremos sede do evento em 2025. Isso coloca para todos nós, governo federal, governos estaduais, Congresso, empresas nacionais e todos os segmentos que não temos que estar nas cordas, mas estarmos como pró-ativos, que é possível juntar ecologia com produção, de ser uma potência agrícola, mas também fazer a transição energética para que o Brasil seja uma solução nessa área. Não só para nós, mas para o mundo”, comemorou Marina Silva.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.