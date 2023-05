redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Ibama dá razão a Marina Silva e barra projeto da Petrobras do Rio Amazonas





Não há chance do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mexer com a ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática Marina Silva (Rede-SP). Mesmo com a briga entre a pasta ambiental com a Petrobras, o chefe do Executivo federal segue prestigiando a ambientalista.

Com a saída do senador Randolfe Rodrigues da Rede, explodiu uma série de informações de que o líder do governo brigou com Marina porque o Ibama não permitiu que a Petrobras explorasse áreas do Foz do Amazonas e que uma disputa interna poderia levar a ministra a deixar o cargo do Meio Ambiente.

Lula soube do conflito e deu carta branca para que o trabalho de Marina prosseguisse da maneira que ela quisesse. A ambientalista tem se pautado em decisões técnicas e que não abrirá exceção para ninguém.

Ela ainda se colocou à disposição para encontrar caminhos para que a Petrobras faça o trabalho no Amapá, desde que não prejudique o meio ambiente. Porém, a sensação dela e da sua equipe é que o outro lado não parece estar interessado em encontrar outros caminhos.

Diferentemente do que ocorreu em 2008, Marina não acredita que será preterida por Lula. Aliás, as mensagens que recebeu de auxiliares do presidente são de que o Planalto está muito satisfeito com o trabalho desenvolvido por ela.

Meio Ambiente ganha protagonismo

Nas eleições de 2022, Lula usou o meio ambiente como um dos carros-chefes da sua campanha para combater o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). O petista prometeu um governo que fosse desenvolvido economicamente, mas que protegesse a natureza.

A escolha de Marina Silva para ocupar o cargo de ministra foi um aviso para a comunidade internacional de que o Brasil estava disposto a ser novamente protagonista na área.

Lula não tem qualquer intenção em interferir na atuação de Marina. Numa queda de braço entre Petrobras e Meio Ambiente, ele sinalizou que ficará ao lado da ministra.

Resta saber se na hora ‘H’ o discurso será colocado em prática.





