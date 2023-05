Reprodução: governo federal - 26/05/2023 Helder Barbalho, Lula e Mauro Vieira

O governo federal anunciou nesta sexta-feira (26) que a COP 30 , reunião da Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima será realizada em Belém , no Pará, em 2025.

O anúncio foi feito através de um vídeo publicado pelo governo, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece junto do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do governador do Pará , Helder Barbalho (MDB).

Na gravação, Lula diz que é "uma notícia extraordinária para dar ao povo do estado do Pará, para a cidade de Belém e para o Brasil". A candidatura para Belém sediar a COP 30 foi feita em janeiro. Na época, Helder agradeceu o presidente pela escolha e disse que o Pará estará de "portas abertas" para debater a Amazônia e e outros temas ambientais.

"Eu já participei de COP no Egito, em Paris, em Copenhague e o pessoal só fala da Amazônia, só fala da Amazônia. E eu dizia assim: 'por que, então, não fazer a COP em um estado da Amazônia para vocês conhecerem o que é a Amazônia? Verem o que são os rios da Amazônia, as florestas da Amazônia, a fauna da Amazônia'", acrescenta Lula no vídeo.

A confirmação de que Belém seria a sede da conferência em 2015 aconteceu na semana passada, segundo o ministro das Relações Exteriores.

"Eu queria confirmar que as Nações Unidas aprovaram, no último dia 18 de maio, a realização da Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima na cidade de Belém do Pará, em novembro de 2025", disse Mauro Vieira.

Já Barbalho afirmou que o evento "aumenta nossa responsabilidade de mostrar que o Brasil está preparado, e a responsabilidade da agenda ambiental conciliando os amazônidas de nossa região e o respeito ao meio ambiente".

O Brasil seria a sede da COP 25, em 2019, mas não ocorreu por conta do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo ele, o evento teria um custo de mais de R$ 500 milhões ao país.

A COP 28, deste ano, será realizada em Dubai, nos Emirados Árabes, no segundo semestre. Já a COP 29, ainda não tem lugar definido. A Austrália e Bulgária se candidataram para sediar o evento.

