Marcelo de Barros Dias , secretário municipal de Ordem Pública de Belford Roxo, na Baixada Fluminense , sofreu um atentado nesta sexta-feira (26) e precisou ser levado ao Hospital Nossa Senhora de Fátima. Bandidos armados atiraram contra o carro do político em Nova Iguaçu, deixando-o ferido.

"A Prefeitura de Belford Roxo informa que o secretário de Ordem Pública, Marcelo de Barros Dias, sofreu um atentado em Nova Iguaçu e foi baleado. Ele está internado no Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Nova Iguaçu e seu estado de saúde é estável", informou a administração da cidade em nota.

O crime foi registrado na 52ª DP de Nova Iguaçu e está sendo investigado. Agentes de segurança pública fizeram uma perícia no local e agora buscam identificar quem foram os responsáveis.

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que na manhã desta sexta-feira (26/05), policiais militares do 20° BPM (Mesquita) foram acionados para uma ocorrência de tentativa de homicídio, no bairro Jardim Continental, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. No local os policiais foram informados que a vítima foi socorrida por vizinhos para uma unidade hospitalar da região. As equipes policiais estão em busca dos responsáveis pelo crime. Ocorrência em andamento", explicou a Polícia Militar.

De acordo com testemunhas, Marcelo foi atingido por cinco tiros nas regiões do ombro, tórax e perto da cabeça. O caso ocorreu no período da manhã e o secretário precisou ser internado no CTI (Centro de Tratamento Intensivo).

Os investigadores já solicitaram imagens de segurança que flagraram o momento em que a vítima foi baleada para poder usar na apuração. Nos vídeos é possível ver Barros Dias entrando no carro e, na sequência, outro veículo parando ao lado. Os criminosos fizeram uma série de tiros.

"O caso foi registrado na 52ª DP (Nova Iguaçu). A perícia está sendo realizada no local e diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime", comunicou a Polícia Civil em nota.

Marcelo foi investigado pela Justiça

O secretário foi investigado pela Polícia Militar no ano passado, acusado de trabalhar na Prefeitura de Belford Roxo sem ter informado a corporação. O órgão comunicou para a imprensa que um procedimento interno foi aberto e Marcelo foi punido administrativamente.

O resultado da investigação foi entregue ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, mas ainda não há nenhuma informação se o MPRJ tomará alguma providência em relação ao caso.

A investigação contra Marcelo aconteceu porque ele foi nomeado secretário municipal em dezembro do ano passado. O secretário agora ocupa o cargo na Prefeitura porque foi cedido pela corporação.





