O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a 13ª Vara Federal de Curitiba e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) enviem à Corte cópias de duas ações penais contra o ex-advogado da Odebrecht Rodrigo Tacla Duran. O ministro decidiu que dois processos ligados a Duran sejam suspensos.

Em decisão dessa segunda-feira (22), o ministro quer analisar um possível descumprimento da ordem do ex-ministro Ricardo Lewandowski, que já havia suspendido os processos contra o Duran.

“Verifico que, aparentemente, a determinação de suspensão dos feitos não foi respeitada, mesmo durante o período em que o Ministro Ricardo Lewandoswki oficiava como relator do feito”, afirmou Toffoli em um trecho da decisão.

O ministro determinou que não seja expedida qualquer decisão relacionada aos processos contra o advogado.

Em março, o juiz da Lava Jato Eduardo Appio, afastado do cargo após supostas ameaças ao desembargador federal Marcelo Malucelli, encaminhou ao Supremo o depoimento de Tacla Duran à Polícia Federal. Durante a oitiva, o advogado fez acusações contra o ex-juiz e senador Sergio Moro (União Brasil).

Enquanto era ouvido pela PF, o advogado disse que foi alvo de perseguição por não aceitar ser extorquido. "O que estava acontecendo não era normal, era um bullying processual", afirmou.

Ele disse ter sido procurado por uma pessoa que era cabo eleitoral da campanha de Moro e por um advogado ligado à mulher dele, a deputada Rosangela Moro (União Brasil).

Este advogado teria oferecido um acordo de delação premiada durante as investigações da Operação Lava Jato.

Duran é acusado de lavagem de dinheiro pela Lava Jato e trabalhou para várias empreiteiras que foram alvo da operação, como Odebrecht, UTC e Mendes Junior.

Atualmente, o advogado mantém um escritório de advocacia com sede em São Paulo com representantes em várias partes do Brasil e do mundo, segundo aponta o site de Duran.

