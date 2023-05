Reprodução/Youtube Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

O Tribunal de Contas da União (TCU) pediu à Casa Civil esclarecimentos sobre a viagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em dezembro do ano passado a Orlando, nos Estados Unidos.

A solicitação atendeu a um pedido do ex-deputado federal Elias Vaz (PSB-GO), que afirmou haver "uso irregular" de dinheiro público por parte de Bolsonaro durante a viagem aos EUA, enquanto ainda estava na função de presidente da República, sem apresentar "qualquer justificativa de interesse público".

Na visão do TCU, as motivações da viagem do ex-mandatário foram pouco esclarecidas, o que "conclui-se pela necessidade de suplementação do acervo probatório, mediante a realização de diligência".

Com isso, o tribunal deu 15 dias para que a Casa Civil apresente as informações solicitadas.

Na decisão, o TCU pediu: acesso à relação de servidores que estavam na comitiva; cotações de preços para prestação de serviços aeroportuários para aquisição de alimento; mapa de distribuição de apartamentos, caso tenha se hospedado em hotel; relatório com todos os gastos na viagem; e faturas do cartão de pagamento do Governo Federal durante o período requisitado.

Bolsonaro nos EUA

O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou no Brasil no fim de março após passar uma temporada de três meses nos Estados Unidos.

Bolsonaro estava em território norte-americano desde o dia 30 de dezembro de 2022, quando deixou o Brasil. Ele não entregou a faixa presidencial ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eleito no segundo turno nas eleições.

Com a derrota em outubro, surgiram rumores de que Bolsonaro não participaria da cerimônia de posse do petista. Dessa forma, cogitou-se que a faixa fosse entregue por Hamilton Mourão, então vice-presidente da República. No entanto, o senador eleito relatou que também não estaria no evento.

