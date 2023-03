Reprodução Advogado alega que sofreu extorsão de advogados próximos à deputada Rosângela Moro (União-SP) e ao ex-juiz da Lava Jato e atual senador, Sérgio Moro (União-PR)

O juiz federal Eduardo Appio , atual encarregado dos processos da Operação Lava Jato em Curitiba, pediu ao ministro da Justiça e Segurança Pública , Flávio Dino, na terça-feira, 28 de março, que o advogado Rodrigo Tacla Duran fosse incluído "imediatamente" no programa federal de proteção às testemunhas .

Tacla Duran, que confessou às autoridades espanholas em 2017 ter feito pagamentos ilícitos da Odebrecht , é acusado em duas ações penais da Lava Jato, que foram suspensas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) , Ricardo Lewandowski.

Acusação de extorsão

Em seu depoimento a Appio, o advogado mencionou brevemente um caso de "extorsão" que teria sofrido de advogados próximos à deputada federal Rosângela Moro (União-SP) e ao ex-juiz da Lava Jato e atual senador, Sérgio Moro (União-PR). Duran forneceu mais detalhes em seu depoimento à Polícia Federal.

Depoimento a Lava Jato

O advogado Tacla Duran alega ter depositado US$ 613.000 a um advogado associado a Rosângela, em 2016. O pagamento teria sido destinado a viabilizar uma delação premiada que contava com o aval de Deltan Dallagnol e que teria sido alvo de uma prisão ordenada por Moro quando não foram feitos os pagamentos. Deltan Dallagnol e Sérgio Moro negam vigorosamente as acusações .

Sergio Moro classificou o acusador como "criminoso confesso e destituído de credibilidade" e afirmou não ter medo de investigações.

Já Dallagnol adotou a mesma postura em suas redes sociais.

"Não passa de uma história falsa, reaquecida pela terceira vez sem novidades e que já foi totalmente descartada pelo MPF e pela PGR. Isso mostra desespero", publicou em sua conta do Twitter.

Rosângela Moro não se pronunciou publicamente sobre o caso. (Segue baixo)

Adivinha quem acreditou num dos acusados que + tentou enganar autoridades na Lava Jato? Ele mesmo, o juiz lulista e midiático Eduardo Appio (+ conhecido como LUL22), que nem disfarça a tentativa de retaliar contra quem, ao contrário dele, lutou contra a corrupção. Segue o fio + — Deltan Dallagnol (@deltanmd) March 28, 2023









Ofício do juiz



O juiz federal argumenta que Tacla Duran deve ser incluído no programa com urgência, já que, em sua opinião, há um "risco de vida" devido às declarações feitas contra os "parlamentares federais com grande poder econômico, social e político (o deputado federal Deltan Dallagnol e o senador Sérgio Fernando Moro)" no dia anterior.

"Essas acusações nunca foram investigadas adequadamente pela Polícia Federal do Paraná, e a testemunha em potencial nunca foi ouvida anteriormente", afirma Appio, que recentemente cancelou os mandados de prisão preventiva contra o advogado, que vive na Espanha desde que Moro ordenou sua prisão em 2016.

O juiz relata ao ministro da Justiça que Rodrigo Tacla Duran "já começou a negociar a possível colaboração com a autoridade policial federal e a repatriação dos valores atualmente em contas no exterior".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.