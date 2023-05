Reprodução/Twitter @lanaseg Deltan participa de carreta sem adesão do público em Curitiba





Deltan Dellagnol (Podemos-PR), ex-deputado Federal que teve o mandato cassado , participou nesta sexta-feira (19) de uma carreata em protesto contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Contudo, o evento não teve adesão do público.

O desfile em um trio elétrico foi realizado pelas ruas de Curitiba, capital do Paraná, e o ex-parlamentar estava acompanhado dos pelos deputados estaduais Tito Barichello (União-PR) e Fabio Oliveira (Podemos-PR), além da delegada Tathiana e do investigador Cabelo.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra as ruas esvaziadas, com um carro e duas motos da Polícia Militar "abrindo caminho" para a passagem do veículo onde estão os políticos paranaenses.





Também é possível ouvir parte do discurso de Fabio Oliveira, onde ele afirma que a população paranaense ficou "sem chão" por conta da cassação do então deputado federal. De acordo com ele, "345 mil votos" foram "jogados no lixo".

"Na última terça-feira o Brasil não dormiu. O paranaense ficou sem chão. 345 mil votos jogados no lixo. E quem jogou no lixo são os criminosos que estão roubando o Brasil, são aqueles que estão querendo nos calar. Quem jogou no lixo o teu voto é aquele que quer colocar uma mordaça na sua boca e dizer que o poder não emana do povo", exclamou.

Manifesto solitário do Deltan no Centro Civico pic.twitter.com/JzB1jQSAQC — Lana Seganfredo (@lanaseg) May 19, 2023





Vaga herdada pelo PL



O PL, legenda de Jair Bolsonaro, vai herdar a vaga de deputado federal deixada por Deltan Dallagnol. A decisão do Triunal Regional Eleitoral do Paraná é de que o pastor evangélico Itamar Paim vai ficar com o cargo deixado pelo ex-chefe de operações da Lava-Jato.

A medida foi tomada com base no número de votos que o parlamentar do PL recebeu nas eleições: 47.052. Com isso, o Partido Liberal passa a ser representado por 100 deputados na Câmara.

O podemos defendia que Luiz Carlos Hauly deveria ocupar a vaga de Deltan, mas ele recebeu apenas 11.925 votos no pleito eleitoral de 2022 e não atingiu o número mínimo estabelecido pela Justiça Eleitoral.

