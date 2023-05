Reprodução/redes sociais Incêndio destruiu parte do bar que fica na Zona Oeste de São Paulo

Um incêndio de grandes proporções atingiu o bar Vaca Véia, no Itaim Bibi, Zona Oeste de São Paulo, na tarde desta sexta-feira (19). Segundo Corpo de Bombeiros, não houve feridos.

O incêndio começou por volta das 14h e as chamas logos se alastraram para o salão do estabelecimento. Em imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver as chamas em um balcão.

Às 14h30, duas viaturas do Corpo de Bombeiros trabalhavam para conter as chamas no bar que fica entre as ruas Manuel Guedes e Pedroso de Alvarenga. O incêndio só foi controlado após uma hora de trabalho.

Em comunicado publicado nas redes sociais, o bar informou que deverá retomar as atividades na unidade dentro dos próximos dias.

“Apesar do susto, estamos todos bem! Retornaremos com nossa unidade Itaim em alguns dias. Agradecemos todas as mensagens e preocupação de todos”, afirmou.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio. A Polícia Civil deve investigar o caso.