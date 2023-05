Reprodução: Agência Brasil Randolfe Rodrigues

O senador Randolfe Rodrigues , líder do governo no Congresso, anunciou a saída do partido Rede Sustentabilidade nesta quinta-feira (18). Ele integrava a legenda desde 2015. Segundo o parlamentar, a decisão é "irrevogável" e o motivo seria conflitos com Marina Silva , ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas .

A Rede Sustentabilidade é um partido liderado por Marina Silva, com quem Randolfe teve desentendimentos recentemente. A última discordância entre os dois foi a respeito da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas.

A ministra é contra o projeto, que diz ser "altamente impactante". Já o senador é a favor. Nesta quinta-feira (18), ele criticou o Ibama por ser contrário a realização de pesquisas no local.

"A decisão do Ibama contrária a pesquisas na costa do Amapá não ouviu o governo local e nenhum cidadão do meu estado. O povo amapaense quer ter o direito de ser escutado sobre a possível existência e eventual destino de nossas riquezas", escreveu Randolfe nas redes sociais.

O senador ainda enviou um comunicado interno anunciando a saída da Rede. Ele não cita Marina Silva, agradece apenas a ex-senadora Heloísa Helena, atual porta-voz do partido.

Veja a íntegra do texto de Randolfe:

Companheiros e companheiras da REDE SUSTENTABILIDADE:

Nos últimos anos, o povo brasileiro enfrentou a sua quadra mais dramática. A Democracia, há muito conquistada, esteve sob real ameaça.

Neste período, nas ruas, nas instituições e em especial no Parlamento, o nosso partido esteve ao lado dos brasileiros lutando contra o fascismo, e cumpriu um papel histórico com amor, coragem e dedicação. Me honrará para sempre ter sido parte desta jornada épica.

Agradeço o companheirismo e o convívio deste período, em especial levo para toda a vida exemplos de lealdade ao povo, como o da companheira Heloísa Helena, que ontem, hoje e sempre me inspirará.

Minhas palavras trazem, sobretudo, gratidão. Tenho a certeza de que continuaremos juntos, nas lutas por democracia, justiça e na construção de uma sociedade livre da fome e da opressão.

Dito isso peço, em caráter irrevogável, a minha desfiliação da REDE SUSTENTABILIDADE.

Brasilia-DF, 18 de Maio de 2023.

