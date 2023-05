Reprodução: Ricardo Stuckert Presidente Lula

Durante o lançamento da Lei Paulo Gustavo, na Bahia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , de 77 anos, disse que está com um “problema na cabeça do fêmur ” e está sendo medicado todos os dias para conter a dor.

Ele ainda pediu ajuda do senador Otto Alencar (PSD-BA), que também é medico. “E você [Otto Alencar] sabe que você vai ter que me curar, porque eu sou bom de bola e não posso jogar mais por causa dessa dor que eu estou aqui”, disse Lula.

E brincou: "Eu quero ver sua experiência, porque o Otto é um ortopedista do tempo que trabalhava com serra para cortar a perna das pessoas”. Mesmo com a dor, o mandatário disse que apesar da idade, ele tem "energia de 30 (anos) e tesão de vontade de 20 anos de brigar por esse país".

Segundo o presidente, as injeções que ele toma diariamente já não estão mais resolvendo. Lula costumava ter uma frequente rotina de atividade física antes de assumir a presidência da República pela terceira vez. Ele se exercitava todos os dias pela manhã, alternando entre caminhada e musculação.

O presidente já teve câncer de laringe em 2011, curado em 2012 com sessões de quimioterapia e radioterapia. Recentemente, ele precisou adiar em alguns dias uma viagem à China para se curar de uma pneumonia.

