Reprodução / TV Globo - 02.11.2022 Bolsonaristas bloquearam rodovias após Lula (PT) vencer as eleições de 2022





O Ministério Público Federal instaurou um inquérito para investigar os bloqueios nas estradas nacionais promovidos por bolsonaristas após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhar as eleições de outubro de 2022.

O processo foi aberto pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão de São Paulo no dia 5 de maio e, de acordo com o blog da jornalista Bela Megale, do jornal O Globo, a investigação buscará adotar as "medidas cabíveis" no âmbito cível para aqueles que realizaram os bloqueios ilegais.

O texto apresentado pelo MPF ressalta ainda que o inquérito terá o intuito de identificar tanto organizadores, como financiadores dos atos promovidos por aqueles que não aceitaram a derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas urnas.





As manifestações antidemocráticas em questão, além de causarem transtorno no trânsito de diversos estados brasileiros, também prejudicaram o abastecimento tanto de postos de gasolina, como de supermercados.

Outro setor afetado foi o da saúde, quando as interceptações ilegais impediram a realização de um transplante de coração que seria realizado em São Paulo . O coração foi captado no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) e doador era um jovem de 21 anos, vítima de um traumatismo crânio-encefálico.

Ao todo, a Polícia Rodoviária Federal desfez mais de mil bloqueios golpistas feitos ao longo de cerca de uma semana pelos bolsonaristas no início de novembro do ano passado.

