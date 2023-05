Rovena Rosa/Agência Brasil São Paulo pode ter recorde de frio no Dia das Mães





Uma frente fria que avançou no Brasil ao longo desta semana deve provocar, nos próximos dias, uma grande queda na tempertura dos estados da região Sul, em alguns locais do sudeste e também no Mato Grosso do Sul.

Uma das características desta frente fria é o ar frio de origem polar, que se espalhará pelo centro-sul do país e pode causar recorde de temperaturas mínimas no ano em algumas capitais.

Na madrugada de sábado (13), Porto Alegre pode registrar 9°C, o que seria a menor temperatura da capital do Rio Grande do Sul em 2023. Até então, a temperatura mais fria no local foi de 10,4°C, no dia 20 de Abril.





O recorde de frio em Curitiba, capital paranaense, será na madrugada de domingo (14), quando os termômetros devem marcar 8°C. A mínima neste ano na cidade foi de 9,2°C.

A frente fria deve fazer com que a maior metrópole do país também registre recorde, e isso no domingo, quando a temperatura mínima será de 12°C. O recorde anterior na cidade de São Paulo é de 12,3°C.

Em Belo Horizonte, Minas Gerais, a expectativa é de duas quebras de recorde de temperatura mínima, que até agora é de 16,4°C, registrada em 21 de abril. No sábado a mínima deve ser de 15°C, e no domingo (14) de 13°C.



O as menores temperaturas do ano devem ser registradas no sábado e no domingo em Campo Grande, quando os termômetros marcarão 13°C. A menor temperatura na capital do Mato Grosso do Sul até então é de 13,3°C.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.