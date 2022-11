Reprodução/TV Anhanguera - 04.11.2022 Bloqueio ilegal de rodovias impediu que coração de doador goiano chegasse a tempo para cirurgia de paciente em São Paulo

O bloqueio ilegal de rodovias promovido por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) impediu o transplante de coração que seria realizado em São Paulo. O coração captado no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). O doador era um jovem, de 21 anos, vítima de um traumatismo crânio-encefálico.

No entanto, a transferência do coração do doador não foi possível devido aos bloqueios das rodovias, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES) de São Paulo. As interdições de rodovias, com motivação antidemocrática, foram iniciadas na noite de domingo, 30, por bolsonaristas contrariados pelo resultado das eleições que confirmaram a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) de Goiás informou que o coração seria destinado a um paciente do estado de São Paulo. No entanto, o órgão não chegou a ser captado, ainda que estivesse apto para isso. A SES-SP explicou que o transporte de coração exige rapidez, em um período de até quatro horas para a realização do procedimento cirúrgico.

