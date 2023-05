redacao@odia.com.br (IG - Último Segundo) Preso pela PF, Mauro Cid será investigado por lavagem de dinheiro

A Polícia Federal voltou a focar na investigação de um depósito de R$ 400 mil na conta do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), Mauro Cid. A informação foi publicada pela revista Veja e confirmada pelo iG.

Segundo a PF, o depósito foi feito em março de 2022 por João Norberto Ribeiro, tio da esposa de Cid, Gabriela Cid. O dinheiro já era investigado em outro inquérito, que apura a participação de Mauro Cid em pagamentos de contas pessoais da família Bolsonaro.

Os investigadores acenderam o alerta para o depósito após a apreensão de R$ 200 mil em espécie na casa de Cid na última semana. Na residência, foram encontrados US$ 35 mil e R$ 16 mil durante uma operação de culminou na prisão do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

A PF suspeita que Mauro Cid possa ter praticado lavagem de dinheiro com as remessas. Os investigadores ainda apuram uma suposta troca de mensagens de Mauro Cid em que cita remessas de dinheiro para os Estados Unidos. A defesa do ex-ajudante de ordens afirmou que Cid possui conta no exterior e que, por isso, repassa valores para fora do país.

Prisão

Mauro Cid foi preso durante uma operação da Polícia Federal contra a falsificação de cartões de vacina de Bolsonaro, sua filha e seus assessores. Ele é acusado de ter incluído a vacina contra a Covid-19 para que todos pudessem entrar nos Estados Unidos no fim do ano passado.

Além de Cid, outras cinco pessoas foram presas, sendo duas delas seguranças do ex-presidente. Jair Bolsonaro também foi alvo da PF e teve o celular apreendido.