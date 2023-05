Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - 28/04/2023 Marina Silva, ministra do Meio Ambiente

Marina Silva, ministra do Meio Ambiente , teve alta do Instituto do Coração, em São Paulo, nesta quarta-feira (10). Desde sábado (6), ela estava internada após ser diagnosticada com Covid-19 .

A ministra, de 65 anos, positivou para a doença após ter viajado à Terra Indígena Yanomami, no estado de Roraima. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e a ministra da Saúde, Nísia Trindade, também estavam com ela.

No hospital, Marina foi acompanhada por uma equipe formada por cardiologista, infectologista e pneumologista. Segundo o boletim do InCor, a ministra tem o esquema vacinal completo contra a Covid-19. Ela permanecerá de repouso em casa a partir de agora.

"O InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP) informa que a paciente Sra. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, recebeu alta hospitalar no dia de hoje às 9h30. Como a paciente está com esquema vacinal completo para covid-19, isso contribuiu para que o quadro de saúde fosse controlado. Dessa forma, recebe alta para permanecer em repouso em regime domiciliar, com liberação para reassumir as atividades a partir da próxima semana", diz o boletim médico.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.