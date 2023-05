Reprodução/Instagram Rosangela Wolff Moro, deputada federal

A deputada federal Rosangela Moro (União-SP) disse que ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes , teria uma "obsessão" com o marido da parlamentar, o senador Sergio Moro (União) .

"Gilmar Mendes, além de ser obcecado pelo meu marido, inaugura uma cruzada contra Curitiba e contra os curitibanos. Eu, como natural dessa terra, repudio sua fala. A República de Curitiba, nas últimas eleições, mandou um recado claro ao Brasil de que não irá desistir da luta contra a corrupção, elegendo Sérgio Moro e Deltan", disse Rosangela ao reagir a uma entrevista do ministro ao programa Roda Viva.

Na entrevista, Mendes falou sobre o ex-juiz: "Curitiba gerou Bolsonaro. Curitiba tem o germe do fascismo. Inclusive todas as práticas que desenvolvem. Investigações a sorrelfa e atípicas. Não precisa dizer mais nada", afirmou o ministro.

Nas redes sociais, Gilmar pediu desculpas aos curitibanos e disse que errou.

"Não foi Curitiba o gérmen do fascismo; foi a assim chamada República de Curitiba", (como era chamada a Operação Lava-Jato e os juízes da capital do Paraná).

Moro rebateu o ministro nas redes sociais.

“Não tenho a mesma obsessão por Gilmar Mendes que ele tem por mim. Combati a corrupção e prendi criminosos que saquearam a democracia. Não são muitos que podem dizer o mesmo neste país”, escreveu o senador.

Apesar da frase, o ex-juiz foi condenado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal e teve sentenças anuladas. Além disso, conversas de Moro com procuradores da Lava Jato vazaram em 2019 – o episódio recebeu o nome de Vaza Jato – e resultou na anulação do processo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

