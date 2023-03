Reprodução / TV Brasil - 28.02.2023 Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva deu entrada em hospital em Brasília

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, deu entrada em um hospital em Brasília por suspeita de malária. Ela teve um mal-estar na tarde desta segunda-feira (13) e será observada nos próximos dias.

Marina Silva deve passar por uma bateria de exames nas próximas horas para saber qual infecção acometeu a ministra. O iG tenta contato com o hospital para saber o estado de saúde da ministra.

Ela cancelou os compromissos dessa segunda e terça-feira. Uma coletiva com o vice-chanceler da Alemanha, Roberto Habeck, também foi cancelada.

No começo do mês, Marina foi à Roraima acompanhar a situação dos indígenas Yanomami. Ela ainda verificou as instalações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no estado.

A região está em emergência sanitária devido aos casos de malária entre os indígenas. Centenas de pessoas foram vítimas da doença, que causou morte de crianças nos últimos anos.

*Reportagem em atualização