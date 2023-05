MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL David Miranda morreu nesta terça-feira (9)

O corpo do ex-deputado federal e ativista David Miranda será velado, das 10h às 17h, no hall do Palácio Pedro Ernesto , sede do Poder Legislativo municipal, no Centro do Rio de Janeiro , nesta quarta-feira (10). A cerimônia é aberta ao público.

Leia também David Miranda morre após passar nove meses internado

Miranda, que faria 38 anos nesta quarta (10), morreu após nove meses internado em uma unidade de terapia intensivo (UTI). A morte do ativista foi confirmada pelo marido, o jornalista Glenn Greenwald, pelas redes sociais onde publicou: “morreu em paz, cercado por nossos filhos, família e amigos”.

It is with the most profound sadness that I announce the passing away of my husband, @DavidMirandaRio . He would have turned 38 tomorrow.



His death, early this morning, came after a 9-month battle in ICU. He died in full peace, surrounded by our children and family and friends. pic.twitter.com/wtRvGyJyGl — Glenn Greenwald (@ggreenwald) May 9, 2023

O ex-deputado foi hospitalizado em agosto de 2022 por conta de uma infecção gastrointestinal que piorou após diversas infecções, em um quadro de septicemia.

Nascido em 10 de maio de 1985, David Michel dos Santos Miranda foi criado na Favela do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele iniciou na carreira política em 2016, quando se elegeu pela sigla PSOL como o primeiro vereador declarado LGBTQIA+ da história da Câmara Municipal do Rio. David sempre lutou e priorizou projetos em defesa desta comunidade.

Em 2019, David assumiu a vaga do deputado federal Jean Wyllys, após este deixar o país sob ameaças de morte.

O político e ativista deixa o marido e três filhos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.