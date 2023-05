Divulgação Marina Silva

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva foi internada na madrugada deste sábado, no Instituto do Coração (InCor), em São Paulo, com quadro de Covid.

De acordo com informações da Folha, no momento, ela está com exames laboratoriais estáveis e com pulmões não afetados. Por outro lado, apresenta sintomas gripais, como tosse, coriza e mal-estar. Os cuidados estão sendo feitos pelo cardiologista Sergio Timerman e o pneumologista Carlos de Carvalho.

Vale lembrar que a ministra esteve, nos últimos dias, no Acampamento Terra Livre. No local também estavam outros ministros e o próprio presidente Lula (PT).

Essa não é a primeira vez que a ministra é internada em 2023. Em março, ela ficou dois dias em hospital particular do Lago Sul, em Brasília. Na época, os exames descartaram Covid ou dengue.

O Ministério do Meio Ambiente ainda não se posicionou oficialmente sobre a internação.