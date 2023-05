Reprodução: Agência Brasil Grade na Esplanada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu nesta quarta-feira (10) que hoje as grades de proteção em frente ao Palácio do Planalto fossem retiradas. Segundo o GSI (Gabinete de Segurança Institucional), elas foram removidas às 9h.

As grades foram colocadas em junho de 2013, durante os protestos contra o governo Dilma Rousseff (PT).

De acordo com o GSI, será instalado 62 mil grades de proteção na Esplanada dos Ministérios e nos Palácios da Alvorada e Planalto. A quantidade equivale a 124 quilômetros de extensão.

Ainda, haverá um quilômetro de estruturas para “barricada de contenção de público” e outros seis quilômetros de tapume para limitar as áreas de segurança. A estimativa de custa da contratação chega a R$ 986 mil.

“Considerando os atuais acontecimentos na política do país e a intensificação da polarização de posicionamento partidário e a previsão de ocorrência de manifestações na área central de Brasília, o isolamento da área do Palácio do Planalto por meio da utilização de grades de proteção promove uma barreira física que facilita o controle de acesso às estruturas físicas da Presidência da República, evitando assim a aproximação de manifestantes, além de promover um isolamento adequado e eficiente”, declara o GSI.

Desde os atos golpistas de 8 de janeiro , a segurança do Palácio foi reforçada.

Invasão golpista

Os prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF) foram invadidos por bolsonaristas na tarde de 8 de janeiro. Eles protestaram contra a vitória de Lula e o uso das urnas eletrônicas.

Cerca de mil pessoas foram presas e levadas para a carceragem da Polícia Federal na capital. Algumas já foram liberadas por decisões do STF, enquanto outros ainda aguardam o pedido de habeas corpus.

A Corte já votou por tornar réus 550 denunciados por envolvimento nos ataques. Atualmente, 294 pessoas estão presas em decorrência dos atos golpistas de 8 de janeiro. Dentre eles, 86 mulheres e 208 homens. No dia seguinte da invasão, a Polícia Federal prendeu em flagrante 2.151 pessoas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.