Reprodução: TV Globo Avião saiu da pista e parou em área de vegetação

Um avião da companhia aérea Azul Linhas Aéreas ultrapassou os limites da pista do Aeroporto Internacional de Salvador e conseguiu brecar somente em uma área de matagal . O pouso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (10). Ninguém ficou ferido.

O voo saiu do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, com destino a Salvador, pousando no horário previsto, 1h35 da manhã. A Azul disse ainda que os passageiros e tripulantes desembarcaram da aeronave em segurança, mas não informou o motivo do avião ter parado fora da pista.

Segundo a assessoria do aeroporto, o local onde o avião parou é uma área de projetada para imprevistos de ultrapassagem dos limites da pista. A aeronave segue na área do matagal sem previsão de retirada.

Um passageiro do voo, Haroldo Mariano, afirmou ao Jornal da Manhã da TV Bahia, que não houve pânico entre os que estavam a bordo.

"Freou, mas não segurou e acabou ultrapassando a pista. No momento não [fomos avisados de problema no pouso], foi tanto que ninguém percebeu quase nada. Eles avisaram que estava próximo, para colocar o cinto, que ia fazer o pouso. Aí quando fez o pouso, a frenagem não foi... pista molhada, acabou ultrapassando os limites da pista", disse Mariano.

Ainda não se sabe a causa da ultrapassagem, mas a suspeita é de que a forte chuva que acontecia em Salvador no momento do pouso tenha influenciado. O Corpo de Bombeiros esteve no local no início da manhã desta quarta-feira para prestar atendimento. Uma perícia será realizada para apurar a razão do avião ter parado somente depois da pista.

