O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta terça-feira (9) o decreto de luto oficial de três dias pelo falecimento da cantora Rita Lee . A compositora morreu na noite de segunda (8), aos 75 anos. Ela descobriu um câncer de pulmão em 2021 e estava passando por tratamentos.

“Rita Lee Jones é um dos maiores e mais geniais nomes da música brasileira. Cantora, compositora, atriz e multiinstrumentista. Uma artista a frente do seu tempo. Julgava inapropriado o título de rainha do rock, mas o apelido faz jus a sua trajetória”, publicou o mandatário em suas redes sociais.

No período de luto oficial, as bandeiras do Brasil em prédios públicos ficam hasteadas em meio mastro.

“Rita ajudou a transformar a música brasileira com sua criatividade e ousadia. Não poupava nada nem ninguém com o seu humor e eloquência. Enfrentou o machismo na vida e na música e inspirou gerações de mulheres no rock e na arte”, acrescentou.

“Jamais será esquecida e deixa na música e em livros seu legado para milhões de fãs no mundo inteiro. Meu abraço fraterno aos filhos Beto, João e Antônio, familiares e amigos. Rita, agora falta você”, completou.

A cantora Rita Lee morreu no fim da noite de ontem. Ela deixa o marido, Roberto de Carvalho, e três filhos: Beto, Antônio e João.

A morte da rainha do rock brasileiro foi confirmada em uma nota nas redes sociais da artista na manhã de hoje. "Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em São Paulo, capital, no fim da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou", afirma a publicação.

O velório acontece nesta quarta (10), no Planetário do Parque do Ibirapuera, e será aberto ao público. A cerimônia acontece das 10h às 17h.





