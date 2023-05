Reprodução/Redes sociais Mauro Cid foi preso nesta quarta-feira

O tenente-coronel Mauro Cid Barbosa foi preso na manhã desta quarta-feira (3), durante operação da Polícia Federal (PF). O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) é suspeito de envolvimento em grupo que falsificava dados de vacinação contra a Covid-19 no Ministério da Saúde.



Durante o mandato de Bolsonaro na presidência da República, Mauro Cid prestou a ele assistência direta para assuntos oficiais e pessoais, ocupando o cargo de ajudante de ordens.

Com mais de 20 anos de Exército, Mauro Cid concluiu a Academia Militar das Agulhas Negras em 2000 e fez diversos cursos da carreira militar. Seu objetivo era se tornar general, assim como seu pai, o general da reserva Mauro Cesar Lourena Cid.

Ajudante de ordens

Em 2018, Mauro Cid iria assumir uma função do Exército nos Estados Unidos, mas foi designado a se tornar ajudante de ordens de Bolsonaro, cargo no qual permaneceu durante todo o mandato do ex-presidente.

O ajudante de ordens é a pessoa que assessora particularmente uma autoridade. No caso do presidente da República, esse é um trabalho em período integral. Mauro Cid ajudava Bolsonaro em assuntos oficiais e particulares, e se tornou também uma espécie de conselheiro do ex-presidente.

As tarefas do tenente-coronel era as mais diversas, desde carregar a pasta de Bolsonaro, filmar o "cercadinho" e gravar lives, até servir de intérprete em conversas com autoridades internacionais, já que Mauro Cid é fluente em inglês e espanhol.

Durante o mandato de Bolsonaro, Mauro Cid também foi designado a executar tarefas complexas. Foi ele quem articulou as tentativas de recuperar as joias sauditas apreendidas no aeroporto de Guarulhos.

Prisão

Nesta quarta, o tenente-coronel foi preso pela PF suspeito de inserir dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. A corporação investiga a possibilidade da falsificação das carteiras de vacinação de Bolsonaro, sua filha Laura , Mauro Cid, sua esposa e sua filha. Além deste caso, Mauro Cid também é investigado no caso das joias sauditas.

