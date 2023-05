Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Lindbergh Farias (PT-RJ), deputado federal





O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou que a base governista da Câmara dos Deputados deve começar a colher ainda hoje (3) assinaturas para a abertura de uma CPI sobre fraudes de cartões de vacinação na base de dados do Ministério da Saúde.

A declaração do parlamentar petista foi dada após a Polícia Federal deflagrar, nesta quarta-feira, a Operação Vinare, que investiga possíveis fraudes no cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus assessores.

“Hoje, a gente vai começar a coletar assinaturas sobre esse caso específico, dessa fraude no sistema de saúde. Ele vai responder aqui no Brasil criminalmente, e eu chamo atenção também que esse é um crime federal nos Estados Unidos. A pena de prisão lá é de 10 anos” disse, em entrevista ao quadro "CNN Dois Lados", em referência ao ex-chefe do Executivo.





A PF apreendeu, durante a operação desta manhã, o celular de Jair Bolsonaro, assim como prendeu o tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e o assessor dele Max Guilherme Machado de Moura, ex-sargento da Polícia Militar do Rio.

Ao todo, os policiais cumpriam 16 mandados de busca e apreensão e seis de prisão preventiva nas cidades do Rio de Janeiro e Brasília.

Saúde diz que dados são rastreáveis

O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira que as informações alteradas no sistema de vacinação da pasta é rastreável e que repassará as informações à Polícia Federal.

A pasta afirmou que segue a conduta em consonância com a Controladoria-Geral da União (CGU) e a Lei de Acesso à Informação para a liberação das informações.

“Todas as informações inseridas no sistema de registro de imunizações do SUS são rastreáveis. Não há relato de invasão ao sistema do Ministério da Saúde que mantém rotina para a sua segurança e regularmente passa por auditoria”, afirmou.

