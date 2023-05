MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil





Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente da República, disse na manhã desta quarta-feira (3) que é importante que as informações acerca da investigação da PF sobre o cartão de vacina de Jair Bolsonaro sejam "esclarecidas".

A declaração do ex-governador de São Paulo foi feita em uma conversa com jornalistas ao longo de uma cerimônia realizada no Palácio do Planalto.

“Eu vi pela televisão e o que precisa é ter investigação. O que a sociedade espera? Investigação. O importante é que haja investigação e que as coisas sejam esclarecidas”, destacou o vice-presidente do Brasil.





Operação da PF

Nesta quarta, a PF realizou operação de busca e apreensão em um endereço ligado a Bolsonaro em Brasília, no Jardim Botânico, onde ele mora com Michelle Bolsonaro. Na ocasião, o celular de Bolsonaro foi apreendido pelos agentes.

A corporação cumpre 16 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva, no Rio de Janeiro e em Brasília. Todas as prisões foram realizadas até as 7h.

As ações são parte da chamada Operação Venire, que investiga a prática de crimes na inserção de dados falsos sobre a vacinação contra a Covid-19 nos sistemas públicos do Ministério da Saúde.

O objetivo da fraude seria garantir a entrada de Bolsonaro, familiares e assessores nos Estados Unidos, que pede a vacinação obrigatória para entrar no país. O ex-presidente ficou três meses no país, deixando o Brasil em 30 de dezembro de 2022 e retornando somente em 30 de março deste ano.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.